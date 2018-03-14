Кремль пытается убедить весь мир в том, что у них не было мотивации убивать Скрипаля

14.03.2018 19:33

Россияне продолжают нагло заявлять, что у Кремля, как не было, так и нет никаких мотивов применять химическое оружие в Солсбери. Они всегда стояли и стоят на твердых позициях безопасности, как у себя в стране, так и на территории других стран. Самое удивительное, что находятся наивные люди, которые этими сомнениями переживают, ищут ответ и в конечном итоге верят Лаврову и другим российским дипломатам. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов отметил украинский политолог Владимир Горбач.



По его словам, ответ относительно сложившейся ситуации лежит на поверхности. Наибольшим ресурсом внешнего влияния России всегда был и есть страх других перед Россией. Поговорку «Бей своих, чтобы чужие боялись» никто в России не отменял. Россия уже несколько лет проводит деятельность, направленную не столько в свою пользу, сколько на чужой вред. Оставаясь внутренне неблагополучной, она делает все, чтобы разрушить и чужое благополучие. В этом смысле Россию действительно можно оценивать, как государство-террориста, целью которого является глобальная дестабилизация. Если Россия не может догнать развитый мир, то ей остается только развернуть этот мир назад – в деградацию.



Владимир Горбач пишет, что форма воздействия – давление и шантаж, диверсии, бесстыдная и лживая пропаганда, агрессивная война и военные преступления. В арсенале уже было все, даже радиоактивный полоний, так почему бы не похвастаться перед миром еще и «Новичком»? В уголовной практике случается, когда единственной мотивацией убийцы является именно убийство. Этим людям в Кремле просто стало скучно жить.