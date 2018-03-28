«Не стало голоса нашего детства: умер народный артист РФ Олег Анофриев

28.03.2018 17:29

Сегодня в возрасте 87 лет скончался народный артист России, актер театра и кино, певец, автор песен Олег Анофриев, ставший известным благодаря работе над мультфильмами «Бременские музыканты», «Львенок и черепаха» и другими.

На данный момент детали и точная причина смерти остаются неизвестными, однако, по словам актера и телеведущего Александра Олешко, Анофриев долго болел.

Олешко отметил: «Это был самый прекрасный и удивительный артист, голос нашего детства. Я его очень любил, мы с ним очень дружили и общались. Он мне подарил огромное количество своего внимания, песен, стихотворений».

Олег Анофриев известне ролями в советских кинолентах «Девушка с гитарой», «Друзья и годы», «Это было недавно, это было давно», «Алые паруса». Всего артист снялся более чем в 60 фильмах.

Кроме того, Анофриев заявил о себе как талантливый композитор, его перу принадлежали песни, написанные для телевизионных и мультипликационных проектов «Спят усталые игрушки», для цикла передач «Спокойной ночи, малыши!», «Бременские музыканты», «Жили три холостяка», «Львенок и черепаха».

В 2004 году Анофриев был удостоен звания Народного артиста Российской Федерации.

Источник: https://donpress.com