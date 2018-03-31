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В России начался передел собственности: арестован миллиардер Магомедов
Сегодня, 31 марта, Тверской районный суд Москвы арестовал миллиардера и совладельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова на два месяца. Его обвинили в хищении более двух миллиардов рублей и и создании преступного сообщества.
По словам прокурора, Магомедова подозревают в создании преступного сообщества и руководстве им по семи уголовным делам. Следователь на заседании суда заявил, что Магомедова также подозревают в хищении более двух миллиардов рублей.
Защита Магомедова предложила за него залог в размере 2,5 миллиарда рублей, однако суд все равно принял решение отправить его за решетку. Сам Магомедов своей вины не признает, считает обвинения абсурдными и категорически отрицает их.
Как отмечают российские СМИ, в деле в отношении Магомедова семь эпизодов. Его подозревают в хищении более двух миллиардов рублей и создании преступного сообщества. По версии следствия, деньги были выведены за рубеж, а после этого их вернули в Россию под видом инвестиций. Кроме Магомедова, по делу проходит его брат Магомед Магомедов и глава компании "Интэкс" Артур Максидов, его также арестовал суд.
Хищения, в которых обвиняют Магомедова, происходили, по версии следствия, с 2010 по 2016 годы. В материалах дела фигурируют "Объединенная зерновая компания" и "Глобалэлектросервис". По информации Следственного комитета, речь идет о хищении бюджетных денег, выделенных на строительство объектов инфраструктуры.
Отметим, что Зиявудин Магомедов занимает 63-е место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Некоторые эксперты предполагают, что его арест знаменует очередной передел собственности в России: кланы пошли на кланы, т.к. с зарубежными активами в результате усугубляющихся санкций начались проблемы.
Теги: Россия, арест, миллиардер, Магомедов
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