В России начался передел собственности: арестован миллиардер Магомедов

31.03.2018 19:18

Сегодня, 31 марта, Тверской районный суд Москвы арестовал миллиардера и совладельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова на два месяца. Его обвинили в хищении более двух миллиардов рублей и и создании преступного сообщества.



По словам прокурора, Магомедова подозревают в создании преступного сообщества и руководстве им по семи уголовным делам. Следователь на заседании суда заявил, что Магомедова также подозревают в хищении более двух миллиардов рублей.



Защита Магомедова предложила за него залог в размере 2,5 миллиарда рублей, однако суд все равно принял решение отправить его за решетку. Сам Магомедов своей вины не признает, считает обвинения абсурдными и категорически отрицает их.



Как отмечают российские СМИ, в деле в отношении Магомедова семь эпизодов. Его подозревают в хищении более двух миллиардов рублей и создании преступного сообщества. По версии следствия, деньги были выведены за рубеж, а после этого их вернули в Россию под видом инвестиций. Кроме Магомедова, по делу проходит его брат Магомед Магомедов и глава компании "Интэкс" Артур Максидов, его также арестовал суд.



Хищения, в которых обвиняют Магомедова, происходили, по версии следствия, с 2010 по 2016 годы. В материалах дела фигурируют "Объединенная зерновая компания" и "Глобалэлектросервис". По информации Следственного комитета, речь идет о хищении бюджетных денег, выделенных на строительство объектов инфраструктуры.



Отметим, что Зиявудин Магомедов занимает 63-е место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Некоторые эксперты предполагают, что его арест знаменует очередной передел собственности в России: кланы пошли на кланы, т.к. с зарубежными активами в результате усугубляющихся санкций начались проблемы.