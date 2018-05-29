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Coca-Cola выпустила свой первый алкогольный напиток

29.05.2018 16:30
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Coca-Cola выпустила свой первый алкогольный напиток

Впервые в истории в продажу поступил алкогольный напиток, который выпустила Coca-Cola. Напиток пока можно купить только в Японии, сообщает Телеканал новостей «24».
Как пишут местные СМИ, напиток Lemon-Do с тремя разными видами крепости (3, 5 и 7%) появился в магазинах в понедельник.
За 350-миллиметровую банку придется выложить в среднем 150 иен (примерно 36 грвень).
За пределами Японии Lemon-Do, рецепт которого держится в строгом секрете, Coca-Cola продавать не планирует.
Таким образом компания намерена выйти на рынок слабоалкогольных газированных напитков "Чжухай", который быстро растет в Японии. Содержание алкоголя в этих напитках обычно составляет от 3% до 8%, что делает их альтернативой пиву.



Теги: алкоголь, напиток, Coca-Cola
 
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