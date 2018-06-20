В ЕС решили увеличить стоимость шенгенских виз

20.06.2018 13:40

Послы ЕС дали зеленый свет переговорам о внесении изменений в визовый кодекс, по которым стоимость виз возрастет до 80 евро.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, передает Европейская правда.

"Эффективное управление миграцией включает в себя обеспечение возможности вернуть тех, кто не имеет права оставаться в ЕС. Новые правила визового кодекса дадут нам еще один инструмент для реагирования на те третьи страны, которые не хотят возвращать своих собственных граждан", - заявил Валентин Радев, глава МВД Болгарии, которая председательствует в Совете ЕС.

Предложенные изменения предусматривают модернизацию визовой политики ЕС, что позволит повысить безопасность и расширить имеющиеся инструменты для решения проблем миграции".

Стоимость въездных документов будет увеличен с 60 до 80 евро, "чтобы государства-члены Евросоюза могли в большей степени покрывать расходы на оформление виз".

Согласно реформе, заявки на получение виз можно будет подавать в период до шести месяцев и не позднее, чем за 15 дней до поездки. Реформа предусматривает установление между странами ЕС "согласованного подхода к выдаче многократных въездных виз для постоянных путешественников с положительной историей". Период, на который европейские власти может выдать им шенген, может постепенно увеличиваться от одного до пяти лет.

Источник: https://from-ua.com