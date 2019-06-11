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Безвиз: Стали известны основные причины отказов гражданам Украины во въезде в ЕС
По итогам 2018 года двумя основными причинами получения гражданами Украины отказов во въезде в Европейский Союз стали отсутствие надлежащей документации и отсутствие достаточных средств к существованию. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает пресс-служба Общественной организации «Европа без барьеров» («Європа без бар’єрів»), пишут Донецкие новости.
«По итогам 2018 года это был самый проблемный количественный показатель. В 2018 году украинцы получили 57 593 отказа во въезде на границах ЕС, это на 55% больше чем в прошлом году (37 114), и стали лидерами по этому показателю», – говорится в сообщении.
Так, по информации организации, одной из главных причин отказов во въезде на границах ЕС является отсутствие надлежащей документации, которая бы подтверждала цель визита и условия пребывания. По этой причине в прошлом году во въезде в ЕС украинцы получили 22,7 тысячи отказов.
Другая причина – отсутствие достаточных средств к существованию, то есть финансового обеспечения. Из-за этого украинцы в 2018 году получили 15,6 тысячи отказов. Общественники отметили, что отказы во втором случае не всегда были обоснованными. Известно о случаях, когда пограничники ЕС отказывались принимать в качестве доказательства платежеспособности средства на карточке. Однако эти случаи редкие.
Однако, отмечают в организации, рост отказов в такой ситуации является ожидаемым. «Ведь 2018 год стал первым полностью безвизовым, и огромное количество путешественников теперь обходят консульские "фильтры" Шенгена, которые, например, в последнем "визовом" 2016 году еще на этапе получения визы остановили аж 3,2%, или 45,8 тыс. заявителей. К тому же в 2016 году еще 27,7 тыс. отказов было выдано на границе, то есть всего в ЕС в 2016 году не смогли попасть 73,5 тыс. украинцев. Это больше, чем сумма количества отказов в 2018 году (57,6 тыс. на границе + 8,9 тыс. в консульствах = 66,5 тыс. отказов)», – рассказали общественники.
Теги: Донбасс, Европейский союз, отказ, украинец, безвизовый режим
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