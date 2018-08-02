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В России в ДТП погибли шестеро жителей Ровеньков
Шестеро жителей оккупированных Ровеньков Луганской области погибли, еще двое были госпитализированы в результате ДТП, которое произошло 1 августа.
Так, в 2.53 на линию 101 Ростовской области поступила информация о том, что в Чертковском районе, на 791 км автодороги М-4 "Дон" произошло столкновение зерновоза КамАЗ и пассажирского легкового авто Volkswager Transporter.
По предварительной информации, водитель "легковушки", в которой кроме него на момент трагедии находилось 7 человек, уснул за рулем , не справился с управлением и столкнулся с грузовиком. Погибли 6 человек: четверо мужчин на месте, одна женщина в карете скорой, еще один пассажир скончался в реанимации.
Два человека пострадали и сейчас находятся в ЦБ Чертковского района.
По факту ДТП ведется следствие.
Источник Трибун.
Теги: Россия, Донбасс, Ровеньки, ДТП, погибли
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