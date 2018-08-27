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Google закрывает свою социальную сеть
27.08.2018 19:00
Компания Google закрывает свой четвертый проект по созданию социальной сети - Google+ (Google Plus). Несмотря на то что в этой площадке зарегистрированы миллиарды человек, однако ее практически никто не использует.
Так, 23 августа официальное комьюнити французского подразделения компании приняло решение о закрытии своей официальной страницы в Google Plus. В качестве альтернативы Google France предлагает использовать свои официальные страницы на Facebook и Twitter.
Отмечается, что на странице Google France было 470 тысяч подписчиков, но активности в ней не было абсолютно: никто не публиковал посты, а комментарии отсутствовали вовсе. Более того, после официального объявления о закрытии группы ее покинуло чуть более 100 человек, т.е. почти все участники даже не читают посты в Google+.
Закрытие официальной страницы Google+ во французском сегменте связывают с началом полного сворачивания проекта.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Донбасс, закрытие, Google, социальная сеть
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