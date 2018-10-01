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К Земле приближается гигантский астероид
Астероид пройдет на расстоянии 5,87 миллиона километров от планеты.
Гигантский астероид, размеры которого можно сравнить с Биг-Беном, подойдет на минимальное расстояние к Земле 3 октября, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua. Отмечается, что небесное тело пройдет на расстоянии 5,87 миллиона километров от планеты, что равняется 16 расстояниям от Земли до Луны.
Размеры астероида оцениваются в 70-160 метров. Небесное тело движется со скоростью около 60 тысяч километров в час. Исследователи отмечают, что падение астероида подобных размеров на Землю может привести к катастрофическим последствиям. Вместе с тем, в этот раз небесное тело пролетит на безопасном расстоянии.
3 ноября астероид приблизится на минимальное расстояние к Венере. В следующий раз небесное тело сблизится в октябре 2051 года.
Теги: Донбасс, Земля, астероид
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