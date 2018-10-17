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Исчезновение самолета в небе сняли на видео
Около самолета разглядели НЛО.
В сети появилась видеозапись, на которой летящий самолет бесследно исчезает с поля зрения. Никакого инверсионного следа не образовалось. У людей сложилось впечатление, что в небе открылся портал, в который в один миг залетел самолет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Пользователи сети стали выдвигать различные теории. Например, власти испытывали систему «невидимки» или в небе был на самом деле самолет-призрак. Инцидент произошел седьмого октября. Ниже представлена видеозапись случившегося.
Один комментатор отметил следующее: «Если остановить запись на отметке 5:37 посмотреть вправо от выделенного НЛО, то заметите еще один.
Когда вы взглянете на начальную точку, то увидите, как второй НЛО мчит над выделенным объектом слева направо. Всё происходит с невероятной скоростью».
Теги: Донбасс, инопланетянин, самолет, исчезновение, небо
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