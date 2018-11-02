Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

На Луганской ТЭС осталось угля на один день работы. Часть области может лишиться электричества

02.11.2018 17:11
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Луганской ТЭС осталось угля на один день работы. Часть области может лишиться электричества

На Луганской тепловой электрической станции осталось угля на один день работы.

Об этом «Новостям Донбасса» сообщили в пресс-службе компании ДТЭК, куда входит данная ТЭС.

«Сейчас угля на складах по сути на один день работы станции», – сказали в компании.

В ДТЭК отметили, что станция может получать уголь только с территории России, так как железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет.

«С апреля 2017 года поставки угля осуществлялись с актива ДТЭК в РФ – ШУ "Обуховская" (Ростовская область). С октября текущего года Российская железная дорога не подтверждает отгрузку угля в адрес Луганской ТЭС из-за невыдачи квот на поставки угля», – добавили в компании.

В ДТЭК подчеркнули, что еще с 2014 года говорили с украинскими властями о необходимости строить железнодорожную ветку к Луганской ТЭС. Государству было предложено инициировать строительство новой железнодорожной ветки от станции Сватово до станции Белокуракино, которая соединит Луганскую ТЭС с железнодорожной системой Украины.

В ДТЭК отметили, что это позволило бы бесперебойно доставлять на станцию импортный антрацит.

«Стабилизировать энергоснабжение в регионе будет проще после строительства подстанции «Кременная», которая соединит энергосистему Луганской области с ОЭС Украины. Она будет готова в лучшем случае весной или летом 2019 года», – сказали в пресс-службе ДТЭК.

При этом там подчеркнули, что даже в этом случае подстанция не заменит мощности Луганской ТЭС. Строительство подобной инфраструктуры находится в зоне ответственности НЭК «Укрэнерго», добавили в ДТЭК.

«Новости Донбасса» не смогли получить оперативный комментарий в Луганской областной госадминистрации.

От работы Луганской ТЭС зависит наличие электроэнергии в домах 1 миллиона жителей подконтрольной украинским властям части региона.



Теги: Россия, Донбасс, электричество, Луганская область, железная дорога, уголь, ТЭС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх