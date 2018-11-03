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В России горит магистральный газопровод

03.11.2018 21:23
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В России горит магистральный газопровод

В Пятигорском районе Рязанской области России сегодня произошел прорыв магистрального газопровода. Об этом сообщило областное ГУМЧС.

В российском спасательном ведомстве отметили:

«В 17:55 минут в районе села Унгор Путятинского района поступила информация о порыве магистрального газопровода. Угрозы населенным пунктам нет».

По информации, на место происшествия выехали три пожарных автомобиля и шесть человек личного состава Государственной противопожарной службы. Кроме того, в пресс-службе областного управления МЧС добавили, что пожар не повлиял на газоснабжение жилых домов и предприятий региона:

«На жизнедеятельность региона пожар не влияет, отключений домов и предприятий нет. Ликвидацию пожара проведу путем перекрытия задвижек, затем специальные службы приступят к ремонту на месте порыва».

 Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, катастрофа
 
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