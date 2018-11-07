Ученые рассказали, как в будущем изменятся люди

07.11.2018 09:48

Новые технологии помогут улучшить человеческие способности.



Примерно 10 тысяч лет назад человеческий организм научился воспринимать коровье молоко. За последние несколько веков люди стали выше на 10 см, а за последние 65 лет человечество стало жить дольше на двадцать лет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.



На сайте ScienceAlert появилась информация, что в 2014 году ученые воспользовались невероятно мощным компьютером для моделирования мозговой деятельности. Процессор устройства отличался наличием 705 024 ядер, а сам компьютер – оперативной памятью объемом 1,4 млн ГБ. Всего было затрачено 40 мин. времени.



Эксперты уверены, что уже скоро мощность компьютеров возрастет до уровня вычислительной возможности человеческого мозга. Также широкое распространение получит искусственный интеллект, который будет уметь говорить, мыслить и запоминать. Компьютеры в итоге станут более «человечными», будет наблюдаться повсеместная интеграция людей с роботами.



Появление нанороботов, внедряемых в человеческое тело, позволит улучшить те или иные способности организма. В течение 1000 лет многие языки перейдут в разряд «мёртвые», кожа людей станет относительно тёмной из-за чрезмерного ультрафиолетового излучения, рост увеличится, а вес уменьшится для лучшей адаптации к внешней среде.