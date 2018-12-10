Ученый предсказал мощную катастрофу: апокалипсис наступит через три дня, и виновата будет не Нибиру

10.12.2018 13:30

В научном мире не исключили, что конец света случится до конца декабря.

По мнению экспертов, произойдет это не от приближения планеты-убийцы Нибиру, а совсем при других обстоятельствах, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Лига Новости Россия". Эксперты предрекает, что апокалипсис накроет Землю через 3 дня.

Дата конца света – 13 декабря 2018 года. Автор еще одной теории о конце жизни на Земле известный ученый Фрэнк Хогербец.

Он считает, что в ближайшие дни Голубая планета окажется между Венерой и Ураном. Именно это приведет к сдвигу тектонических плит на планете. Хогербец отмечает, что это также приведет к появлению 9-балльных подземных толчков.

Более того, ученый прогнозирует, что приближающаяся катастрофа не обойдет ни одну страну мира. Ученый заявил, что к таким прогнозам пришел основываясь на планетарной геометрии Солнечной системы. Однако многие эксперты призвали не воспринимать всерьез предсказание ученого.

Они говорят, что большинство катаклизмов происходят стихийно и предсказывать разрушительные землетрясения – это неблагодарное дело. Ранее ученые назвали признаки приближающегося апокалипсиса.



Источник: www.dialog.ua