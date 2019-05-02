Пророчество Майя об апокалипсисе начинает сбываться: предвестники конца света

02.05.2019 18:16

Если верить пророчеству великой цивилизации майя, после нескольких одновременных извержений вулканов Земля может погибнуть

Об этом пишет Знай.

Самое страшное, что это не просто слова, ведь предсказания о быстром конце света начали осуществляться.

Народ майя верил, что мощные силой и масштабные извержение трех вулканов спровоцируют гибель верховного божества Кукулькан. У них оно отвечало за существования мироздания. А вместе с ним погибнут и все жители планеты Земля. Очевидно, печальный сценарий начал сбываться.

Речь идет о вулканы Йеллоустоун, Килауэа — оба находятся в США. К тому же скопление вулканов под Антарктидой тоже несут страшную угрозу всему живому. В последнее время в этих трех местах была зафиксирована значительная сейсмологическая активность. Рядом с Йеллоустоун исследователи обнаружили разломы, которых раньше не было. С Килауэа систематически происходит извержение. По словам сейсмологов, вулканы в Антарктиде могут стать активными в любой момент.

Недавно исследования ученых NASA доказали, что именно извержения супервулканов грозит гибели всего человечества.

Специалисты считают, что в случае одновременного извержения нескольких крупных вулканов на Земле может наступить некое подобие «ядерной зимы». Пыль и газ заслонят солнце, что, в свою очередь, приведет к резкому похолоданию. Последствия извержения будут убийственны для всего живого — гибель урожая и массовый голод.

Стоит отметить, что согласно одной из версий, именно в результате извержений погибли неандертальцы, теперь очередь хомо сапиенс, к сожалению. Нынешний уровень технологического развития человечества не позволяет предотвратить подобный сценарий.

Как известно, 7 лет назад Земля должна была столкнуться с таинственной планетой под названием Нибиру.

Конспирологи связывали это с древним календарем племени Майя, в котором летоисчисление заканчивалось в 2012 году. В качестве доказательства приводили свидетельства древнего народа о Нибиру, загадочной планете, которая оборачивается вокруг Солнца каждые 3600 лет.

Считалось, что открытая в 2010 году комета Еленина и есть Нибиру. Космическое тело стремительно приближалось к Земле, но пророчество не сбылось. Комета приблизилась к нашей планете на расстояние в 34.9 миллионов километров. Летом 2011 года ее ядро разрушилось, поэтому столкновения не произошло.

Источник: https://politeka.net