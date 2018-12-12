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Путин готовит "сюрприз" россиянам в День конституции: Россию ожидают грандиозные изменения
В День конституции РФ, 12 декабря, президент Владимир Путин выступит с важным анонсом относительно будущего страны. Инсайдом о планах Путина поделился влиятельный telegram-канал "Старая площадь".
12 декабря РФ будет праздновать День конституции, которую Путин за почти 20 лет правления полностью обесценил.
Традицию "плевать" на главный закон страны он намерен продолжить и далее. "Завтра президентом будут анонсированы идеологические и управленческие изменения в Конституцию России", - сообщил ресурс, не уточнив, какие именно изменения ждут РФ.
Наверняка Путин попытается решить для себя проблему следующих президентских выборов, в которых не имеет права участвовать.
Ходят настойчивые слухи, что Путин наделит властью некий новый орган, который и возглавит уже до конца своей жизни. "Старая площадь" уверяет, что изменения в конституцию РФ планируется принять очень быстро - уже до конца нынешней зимы.
"В новый политический год пойдем с новыми декорациями", - предупредил telegram-канал.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Путин, праздник, День Конституции, изменение
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