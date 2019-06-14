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Главарь «ДНР» Пушилин возмутил людей идеей нового «государственного праздника»
Главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что намерен «законодательно закрепить» в статусе «официального праздника» «День России». Жители временно оккупированных территорий Донецкой области возмущены подобным «решением».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Главарь «ДНР» Денис Пушилин на «митинге», который провели оккупационные «власти ДНР» во временно оккупированном Донецке к «Дню России», объявил, что намерен «законодательно закрепить» этот «праздник» как «официального праздника в республике». Спикер «НС ДНР» Владимир Бидёвка поддержал это намерение и пообещал «ДНР» в составе РФ «светлое будущее».
Однако, жители временно оккупированных территорий не разделяют этого порыва. Люди возмущены как самим празднованием «Дня России», так и навязыванием чуждых им ценностей.
Вот что они пишут в соцсетях:
«Куда ближе, и кто ближе? В эти товарисчи страдают какой инопланетной болезнью.Господи, дай нам сил укрепить свое терпение — от этого идиотизма, этих безмозглых руководителей, кликуш.Вам Соловьев в своей программе ясно и открыто на всю Россию сказал: -«перестаньте издеваться над народом ДОНБАССА»,
«Не стройте иллюзий»,
«Жалко только людей которые слепо верят в светлое будущее и потихоньку идущих прямо в логово сатаны»,
«Де жа вю какое то, не правда ли?»,
«Дахрена праздников, лучше за это бабло людям дома в никишено отстроили, причем все, всеееее»,
« Еще можно 17 августа закрепить — день девальвации рубля. Все позорные даты запреплять»,
«А мы к России каким боком относимся»,
«Проблема в том, что Россия нас не ждёт. Российские политики всех уровней неустанно твердят на весь мир: „Донбасс — это украина!“»,
«Какая ж это „политическая пена“, когда сам Президент России Путин уже 6-й год подряд на весь мир заявляет, что „Донбасс — это украина“?? Поэтому сейчас всё как раз на свои места стало — Донбасс России нужен был только ради того, чтобы прикрыть им Крым. Вот и все дела...».
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Крым, праздник, ДНР, Пушилин, соцсети, день
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