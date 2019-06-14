Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Главарь «ДНР» Пушилин возмутил людей идеей нового «государственного праздника»

14.06.2019 18:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Главарь «ДНР» Пушилин возмутил людей идеей нового «государственного праздника»

Главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что намерен «законодательно закрепить» в статусе «официального праздника» «День России». Жители временно оккупированных территорий Донецкой области возмущены подобным «решением».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Главарь «ДНР» Денис Пушилин на «митинге», который провели оккупационные «власти ДНР» во временно оккупированном Донецке к «Дню России», объявил, что намерен «законодательно закрепить» этот «праздник» как «официального праздника в республике». Спикер «НС ДНР» Владимир Бидёвка поддержал это намерение и пообещал «ДНР» в составе РФ «светлое будущее».
Однако, жители временно оккупированных территорий не разделяют этого порыва. Люди возмущены как самим празднованием «Дня России», так и навязыванием чуждых им ценностей.

Вот что они пишут в соцсетях:

«Куда ближе, и кто ближе? В эти товарисчи страдают какой инопланетной болезнью.Господи, дай нам сил укрепить свое терпение — от этого идиотизма, этих безмозглых руководителей, кликуш.Вам Соловьев в своей программе ясно и открыто на всю Россию сказал: -«перестаньте издеваться над народом ДОНБАССА»,
«Не стройте иллюзий»,
«Жалко только людей которые слепо верят в светлое будущее и потихоньку идущих прямо в логово сатаны»,
«Де жа вю какое то, не правда ли?»,
«Дахрена праздников, лучше за это бабло людям дома в никишено отстроили, причем все, всеееее»,
« Еще можно 17 августа закрепить — день девальвации рубля. Все позорные даты запреплять»,
«А мы к России каким боком относимся»,
«Проблема в том, что Россия нас не ждёт. Российские политики всех уровней неустанно твердят на весь мир: „Донбасс — это украина!“»,
«Какая ж это „политическая пена“, когда сам Президент России Путин уже 6-й год подряд на весь мир заявляет, что „Донбасс — это украина“?? Поэтому сейчас всё как раз на свои места стало — Донбасс России нужен был только ради того, чтобы прикрыть им Крым. Вот и все дела...».



Теги: Россия, Донбасс, Путин, Крым, праздник, ДНР, Пушилин, соцсети, день
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх