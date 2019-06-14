Главарь «ДНР» Пушилин возмутил людей идеей нового «государственного праздника»

14.06.2019 18:29

Главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что намерен «законодательно закрепить» в статусе «официального праздника» «День России». Жители временно оккупированных территорий Донецкой области возмущены подобным «решением».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Главарь «ДНР» Денис Пушилин на «митинге», который провели оккупационные «власти ДНР» во временно оккупированном Донецке к «Дню России», объявил, что намерен «законодательно закрепить» этот «праздник» как «официального праздника в республике». Спикер «НС ДНР» Владимир Бидёвка поддержал это намерение и пообещал «ДНР» в составе РФ «светлое будущее».

Однако, жители временно оккупированных территорий не разделяют этого порыва. Люди возмущены как самим празднованием «Дня России», так и навязыванием чуждых им ценностей.

Вот что они пишут в соцсетях:

«Куда ближе, и кто ближе? В эти товарисчи страдают какой инопланетной болезнью.Господи, дай нам сил укрепить свое терпение — от этого идиотизма, этих безмозглых руководителей, кликуш.Вам Соловьев в своей программе ясно и открыто на всю Россию сказал: -«перестаньте издеваться над народом ДОНБАССА»,

«Не стройте иллюзий»,

«Жалко только людей которые слепо верят в светлое будущее и потихоньку идущих прямо в логово сатаны»,

«Де жа вю какое то, не правда ли?»,

«Дахрена праздников, лучше за это бабло людям дома в никишено отстроили, причем все, всеееее»,

« Еще можно 17 августа закрепить — день девальвации рубля. Все позорные даты запреплять»,

«А мы к России каким боком относимся»,

«Проблема в том, что Россия нас не ждёт. Российские политики всех уровней неустанно твердят на весь мир: „Донбасс — это украина!“»,

«Какая ж это „политическая пена“, когда сам Президент России Путин уже 6-й год подряд на весь мир заявляет, что „Донбасс — это украина“?? Поэтому сейчас всё как раз на свои места стало — Донбасс России нужен был только ради того, чтобы прикрыть им Крым. Вот и все дела...».