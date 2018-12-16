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Путин рассказал о своем последнем обещании Иосифу Кобзону

16.12.2018 13:27
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Путин рассказал о своем последнем обещании Иосифу Кобзону

Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что обещал умершему российскому певцу Иосифу Кобзону посетить с ним цирк, передает replyua.net.
В том числе, в ходе заседания Совета по культуре и искусству, проходящего в родном городе Путина Санкт-Петербурге, руководитель Большого московского цирка Эдгард Запашный акцентировал внимание на то, что президент РФ постоянно делает пометки и записи. «Вы можете туда записать: надо сходить в цирк?» «И в 2019 году мы вас ждём в Большом московском цирке на столетие (российского циркового искусства)», - отметил он.
Путин на это ответил, что такая пометка уже сделана. «Не поверите, как раз и записал. Но записал ещё и фамилию Кобзон, Иосиф Давыдович меня не один раз приглашал вместе с ним сходить в цирк, но, к сожалению, его уже нет. Но я ему обещал, что я сделаю это. Посмотрим, когда это будет удобнее, сделаю обязательно», - сказал российский лидер.



Теги: Донбасс, Путин, цирк, Кобзон
 
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