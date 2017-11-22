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Срочный разговор Трампа и Путина. Беседовали по телефону, тема – Украина. Подробности
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и глава Российской Федерации Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили Украину.
Об этом передает Bloomberg со ссылкой на чиновника Белого дома.
Так, в ходе телефонного разговора президенты обсудили Украину, Сирию, Иран, Афганистан и КНДР.
Отмечается, что их беседа продолжалась около часа.
Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп регулярно выражает свою солидарность с народом Украины и поддержку Киеву.
Напомним, 21 ноября Путин также провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, во время которых заявил, что военная операция в Сирии завершена.
Как сообщалось ранее, в сеть попали секретные планы, которые касались начала третьей мировой войны. В частности, 35-й президент США Джон Кеннеди во времена своего правления загорелся коварным планом касательно развязывания войны с Советским союзом.
Об этом сообщает Daily Caller со ссылкой на рассекреченные политические архивы.
Коварную идею Кеннеди поддержал советник по национальной безопасности Макджордж Банди, а также директор национальной разведки Джон Маккоун и председатель Объединенного комитета начальников штабов Лайман Лемницер.
План пришел бы в действие в случае инсинуации нападения на американский военный объект или базу союзников советскими самолетами МиГ-17, МиГ-19 и Ил-14. Поставлять их должны были «третьи страны».
«Существует вероятность того, что такие самолеты могут использоваться в операции обмана, призванной запутать вражеские самолеты в воздухе, начать внезапное нападение на вражеские объекты или в провокационную операцию, в ходе которой советские самолеты будут атаковать США или дружественные объекты, чтобы оправдать вмешательство США», – сказано в документе.
Источник: https://ukrainianwall.com
Теги: Донбасс, Путин, переговоры, Дональд Трамп
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- В Брюсселе обсудили обстрелы Донбасса и "переворот" в Луганске14:21
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