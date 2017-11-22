Срочный разговор Трампа и Путина. Беседовали по телефону, тема – Украина. Подробности

22.11.2017 08:41

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и глава Российской Федерации Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили Украину.

Об этом передает Bloomberg со ссылкой на чиновника Белого дома.

Так, в ходе телефонного разговора президенты обсудили Украину, Сирию, Иран, Афганистан и КНДР.

Отмечается, что их беседа продолжалась около часа.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп регулярно выражает свою солидарность с народом Украины и поддержку Киеву.

Напомним, 21 ноября Путин также провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, во время которых заявил, что военная операция в Сирии завершена.

Как сообщалось ранее, в сеть попали секретные планы, которые касались начала третьей мировой войны. В частности, 35-й президент США Джон Кеннеди во времена своего правления загорелся коварным планом касательно развязывания войны с Советским союзом.

Об этом сообщает Daily Caller со ссылкой на рассекреченные политические архивы.

Коварную идею Кеннеди поддержал советник по национальной безопасности Макджордж Банди, а также директор национальной разведки Джон Маккоун и председатель Объединенного комитета начальников штабов Лайман Лемницер.

План пришел бы в действие в случае инсинуации нападения на американский военный объект или базу союзников советскими самолетами МиГ-17, МиГ-19 и Ил-14. Поставлять их должны были «третьи страны».

«Существует вероятность того, что такие самолеты могут использоваться в операции обмана, призванной запутать вражеские самолеты в воздухе, начать внезапное нападение на вражеские объекты или в провокационную операцию, в ходе которой советские самолеты будут атаковать США или дружественные объекты, чтобы оправдать вмешательство США», – сказано в документе.

Источник: https://ukrainianwall.com