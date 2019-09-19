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Ничего еще не пропало, и Зеленский в итоге переиграет Путина - мнение
Богдан Буткевич в своем блоге на страницах издания Обозреватель, обратился к тем, кто истерит из-за согласия нынешней украинской власти на «формулу Штайнмайера». По мнению журналиста, ничего еще не пропало, и в конечном итоге Владимир Зеленский вполне может переиграть Владимира путина, сообщает replyua.net.
Богдан Буткевич заявил, обращаясь к критикам украинской власти, согласившейся на имплементацию «формулы Штайнмайера», что если речь идет о серьезных вещах, то нужно уметь думать. На самом деле для Украины еще не все пропало. Ведь каждая из сторон трактует «формулу Штайнмайера» по-своему. При этом команда Зеленского, судя по всему, решила использовать позицию Кремля против него самого.
Украинская власть заявила, что готова на все, ради мира, сделала множество обнадеживающих заявлений, и подняла шум в медиа-пространстве, повысив тем самым ставки. Теперь же Киев хочет вынудить Владимира Путина согласиться на имплементацию «формулы Штайнмайера», по сути, на тех же условиях, что и при Порошенко. При этом на президента РФ начинает дополнительно давить его французский коллега, явно стремящийся получить лавры миротворца. В итоге Украина добьется поставленной цели - Путин либо соглашается идти на уступки, либо все видят его нежелание идти на компромисс. Читайте также: Наивно предполагать, что министр иностранных дел кардинально изменил внешнеполитическую позицию Украины без одобрения президента - Березовец.
Теги: Донбасс, Путин, переговоры, Минские договоренности, Зеленский
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