Ничего еще не пропало, и Зеленский в итоге переиграет Путина - мнение

19.09.2019 14:09

Богдан Буткевич в своем блоге на страницах издания Обозреватель, обратился к тем, кто истерит из-за согласия нынешней украинской власти на «формулу Штайнмайера». По мнению журналиста, ничего еще не пропало, и в конечном итоге Владимир Зеленский вполне может переиграть Владимира путина, сообщает replyua.net.



Богдан Буткевич заявил, обращаясь к критикам украинской власти, согласившейся на имплементацию «формулы Штайнмайера», что если речь идет о серьезных вещах, то нужно уметь думать. На самом деле для Украины еще не все пропало. Ведь каждая из сторон трактует «формулу Штайнмайера» по-своему. При этом команда Зеленского, судя по всему, решила использовать позицию Кремля против него самого.



Украинская власть заявила, что готова на все, ради мира, сделала множество обнадеживающих заявлений, и подняла шум в медиа-пространстве, повысив тем самым ставки. Теперь же Киев хочет вынудить Владимира Путина согласиться на имплементацию «формулы Штайнмайера», по сути, на тех же условиях, что и при Порошенко. При этом на президента РФ начинает дополнительно давить его французский коллега, явно стремящийся получить лавры миротворца. В итоге Украина добьется поставленной цели - Путин либо соглашается идти на уступки, либо все видят его нежелание идти на компромисс. Читайте также: Наивно предполагать, что министр иностранных дел кардинально изменил внешнеполитическую позицию Украины без одобрения президента - Березовец.