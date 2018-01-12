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Выгодно Украине: появилось неожиданное объяснение тупика в переговорах по Донбассу
В ближайший год вывести мирные переговоры по Донбассу в Минске из тупика будет невозможно, поскольку, практически все заинтересованы в том, чтобы нынешняя ситуация сохранялась, даже Украина. Такое мнение в интервью "Апострофу" выразил политолог-международник, вице-президент международной организации "Украина в Европе" (Париж) Владимир Посельский.
"Украина занимает такую немного двусмысленную позицию: мы говорим, что поддерживаем минский процесс, но мы не можем его реализовать, потому что это приведет к легитимизации российских наемников; но мы не хотим от него отказываться, чтобы санкции сохранялись", - объяснил свои слова эксперт.
Кроме того он подчеркивает что на данный момент нет какого-то механизма, который бы действительно позволил нам решить ситуацию.
"Ну какая альтернатива минскому процессу? Мы не можем отвоевать Донбасс – нет у Украины такой возможности, если мы говорим, что против нее такой коварный и агрессивный соперник, как Россия. Мы не можем решить этот вопрос, никоим образом. А Россия хочет дальше использовать Донбасс как точку влияния на Украину, истощения Украины. Европейцы выступают за стабилизацию ситуации. Ситуация, я считаю, и дальше будет заморожена – по крайней мере до того времени, пока Путин будет при власти", - считает Посельский.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Европа, переговоры, Минские договоренности
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