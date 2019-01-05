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«Я буду счастлив, если этот срок Путина последний»: Сукачев сделал заявление

05.01.2019 10:29
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«Я буду счастлив, если этот срок Путина последний»: Сукачев сделал заявление

Российский певец Гарик Сукачев внимательно следит за политической ситуацией в России, и от него неоднократно звучали крайние негативные заявления в адрес действующих властей. Как информирует replyua.net со ссылкой на российские СМИ, Сукачев заявил, что был бы очень счастлив узнать о том, что Владимир Путин досиживает свой последний президентский срок. 

В интервью музыканта попросили прокомментировать политическую ситуацию в России. «Я уже говорил, что в стране еще не назрела революционная ситуация, о которой писал Ленин, но к этому все идет. И правительство, и Путин живут в каких-то шорах, по-моему. Я с удовольствием повторю то, что уже сказал на другом канале - я буду счастлив, если бы это был последний срок Путина», - подчеркнул Сукачев. Также он добавил, что его вовсе не удивило решение Путина оставить Дмитрия Медведева во главе правительства.

По мнению музыканта, президент это сделал исключительно в собственных интересах, однако российское правительство уже давно пора полностью менять, и все министры должны уйти в отставку. Певец добавил, что россияне готовы потерпеть ещё несколько лет, но дальше им придется сделать непростой выбор - или присоединиться к оппозиции, или оставить всё как есть. Сукачев уверен, что такие мысли приходят не только ему в голову, но и миллионам россиян, поскольку терпеть ситуацию в стране больше невозможно.



Теги: Донбасс, Путин, срок, заявление
 
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