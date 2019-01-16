В январе произойдет необычное лунное затмение

16.01.2019 08:30

Полностью все фазы затмения смогут увидеть жители Северной и Южной Америки.



В ночь на 21 января Луна приобретет оттенок ржавчины и будет выглядеть больше, чем обычно, во время относительно редкого астрономического события.



Землян ожидает полное лунное затмение, которое совпадет с моментом наибольшего сближения Луны и Земли, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.



Полностью все фазы затмения смогут увидеть жители Северной и Южной Америки. Частично затмение будет видно во второй половине ночи 21 января в Африке и в Европе, в том числе в Украине.



В нашей стране начало полутеневого затмения ожидается в 4:37 по Киеву, а начало полного теневого затмения - в 6:41. Максимальная фаза затмения будет после 7 часов утра, когда над Украиной уже взойдет Солнце. Остается надеяться на то, что небо будет относительно безоблачным.



Необычные оттенки Луны во время этого события будут вызваны рассеиванием и преломлением солнечного света через нашу атмосферу, когда Луна проходит сквозь тень Земли во время полного лунного затмения.



На лунные затмения приятно смотреть, но они не являются чем-то необычным - от двух до пяти лунных затмений происходит каждый год. Тем не менее, это не просто затмение. Спутник нашей планеты будет в перигее, а это означает, что Луна будет находиться в своей самой близкой точке к Земле на своей орбите и будет выглядеть значительно больше обычного. Это стоит того, чтобы выйти на улицу.



Независимо от того, как вы относитесь к самому событию, не всем нравится его название. "Кровавая суперлуна" звучит немного похоже на название голливудского фильма, прося продолжения вроде "Кровавая суперлуна II: Вторая кровь". Но следующее подобное затмение состоится лишь в 2022 году.



Добавим, в пятницу, 27 июля 2018 года прошло редкое полное лунное затмение. Продолжительность затмения составила 103 минуты. Это было самое длинное полное лунное затмение в XXI веке.



За уникальным астрономическим явлением имели возможность наблюдать жители Восточной Африки и Центральной и Южной Азии, а также в Антарктиде. В Южной Америке, Западной Африке и Европе затмение началось при восходе Луны, в Восточной Азии и Австралии - наоборот, при заходе. В Северной Америке затмения не было видно вообще.