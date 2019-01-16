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Январское лунное затмение: что надо делать каждому знаку зодиака
Одно из опасных лунных затмений ожидает нас в январе.
В такие опасные дни можно пользоваться ритуалами на удачу. Многие астрологи отмечают возможность необратимых последствий во время таких событий и даже в течение нескольких дней после них. Будьте осторожны и не принимайте поспешных решений.
Особенности грядущего затмения
Произойдет оно 21 января в знаке Льва. Это значит, что данное событие коснется и любовной, и деловой сфер в одинаковой степени. Затмение будет полным, поэтому его тень упадет на большинство человеческих жизней.
Влияние затмения 21 января на различные сферы жизни
В любви и отношениях будут наблюдаться трудности, потому что лунное затмение во Льве повышает импульсивность людей, желание решать проблемы грубой силой, а не переговорами. В такой день большинство людей будет сначала делать что-то, а потом думать.
21 января лучше не встревать в конфликтные ситуации, не провоцировать людей на негативные эмоции. Полезно будет очищение своей энергетики от негатива - для этого можно использовать три полезных способа. Хорошее настроение привлечет необходимый для сохранения стабильности уровень удачи. Спрос на Фортуну будет колоссальным, но посетить она сможет ограниченное количество людей.
День плох для постоянного пребывания рядом со второй половинкой: нужно дать любимому человеку больше свободы. Займитесь личными делами в середине дня, а вечером побудьте вдвоем. Не устраивайте скандалов и не ругайтесь по мелочам. Все конфликты лучше уладить 22 числа. Если давать ход эмоциям 21 января, могут начаться затяжные ссоры и обиды длиною в неделю или даже больше. Лучше побыть в уединении, временно не знакомиться ни с кем, даже в социальных сетях или на сайтах знакомств.
Из-за диссонанса между людьми могут нести убытки целые компании. В такие дни много брака на производстве, снижается продуктивность людей. Возможно, будет больше опозданий, непредвиденных проблем.
У каждого затмения есть свое время действия, но это не значит, что проблемы будут только в этот конкретный день. Полное лунное затмение сможет оказывать негативное влияние на человечество вплоть до 27-28 января. Также будут отмечаться некоторые энергетические сбои и за сутки до самого затмения. Возможно ухудшение настроения, появление недомогания, повышенной усталости. Стоит планировать дела заранее и не брать на себя чересчур большую ответственность.
Каким знакам зодиака стоит быть осторожнее
Стихия Огня будет находиться под ударом в первую очередь. Это касается представителей таких знаков, как Лев и Овен. Стрельцам повезет больше, потому что эти люди менее импульсивны. Самыми неудачливыми можно считать всех, кто не умеет сдерживать эмоции и неуклонно следовать правилам. Сюда можно отнести Козерогов, Весов, Водолеев, Тельцов и Раков.
Меньше всего трудностей и неурядиц предстоит встретить на своем пути Девам, Рыбам и Близнецам. Эти люди умеют откладывать что-то важное на потом, а также регулировать свое настроение самостоятельно. В уединении им не скучно и не тоскливо. Для многих этот день будет почти рядовым, но важно помнить о том, что некоторые опасности могут быть скрытыми.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, лунное затмение, знаки Зодиака
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