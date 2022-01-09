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Гороскоп на неделю с 10 по 16 января
ОВЕН
У Овнов марта и первой декады апреля в эти дни есть вероятность проявить себя на работе настолько активно и творчески, что не только осуществите все запланированное ранее, но и, возможно, получите парочку интересных предложений. Личная жизнь тоже проблем не доставит. К сожалению, у Овнов второй декады апреля активность будет не на высоте, да и дела семейные потребуют проявить к ним повышенное внимание.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.
ТЕЛЕЦ
Неоднозначная неделя. Что касается работы, то Тельцам первой декады мая важные дела в данный период пока лучше отложить, иначе их можно завалить, еще не начав. При общении с окружающими стоит проявить повышенную предусмотрительность: самое невинное замечание может обернуться большими проблемами, которые потом вам же придется разгребать. У остальных Тельцов, наоборот, благоприятное и спокойное время, когда можно достичь намеченного с минимальными усилиями.
Благоприятные дни — понедельник, суббота.
Неблагоприятный день — среда.
БЛИЗНЕЦЫ
Внимательно прислушивайтесь в эти дни ко всем пожеланиям и советам — для вас непременно найдется своеобразный счастливый билетик, который способен преобразить ваш круг общения, работу и саму жизнь! А если к глобальным переменам вы пока не готовы, эта неделя просто порадует вас теплыми семейными отношениями, успехами в делах, поездкой или приходом желанных гостей. Но если вы родились во второй декаде июня, вам придется сложнее, так как обстоятельства будут не на вашей стороне.
Благоприятные дни — четверг, пятница.
Неблагоприятный день — понедельник.
РАК
У Раков июня и первой декады июля неделя благоприятная. Вы добры и сговорчивы, в отношениях с людьми — лад и взаимопонимание, а работа приносит пользу и уважение. Остальным Ракам в эти дни желательно снизить нагрузку и вести себя поспокойнее, учитывая, что данный период начнет преподносить вам препятствия в делах или разногласия в домашнем кругу. К тому же вы станете довольно легкомысленно относиться к деньгам. Опасайтесь трат, краж и потерь.
Благоприятные дни — вторник, суббота, воскресенье.
Неблагоприятные дни — понедельник, четверг.
ЛЕВ
Для Львов июля и второй декады августа это переменчивая неделя, но с явным акцентом в сторону благоприятного. А вот рожденным в середине знака в эти дни чаще обычного придется сражаться с недоброжелателями и бороться с не всегда приятными обстоятельствами. А еще обратите внимание на душевное состояние своих близких и не затевайте с ними выяснения отношений. К претензиям или советам отнеситесь доброжелательно.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятные дни — понедельник, среда, пятница.
ДЕВА
Сложная неделя для Дев августа. Служебные проблемы или ваши близкие призовут вас к ответственности и долгу, и это заметно нарушит ваш ритм жизни. Что ж, придется подчиниться, даже если у вас на эти дни были совсем иные планы. У сентябрьских Дев это благоприятный период. И если вы недавно жертвовали своими интересами ради других, то в благодарность за это на ближайшие три недели вы станете этаким баловнем судьбы, у которого все получается.
Благоприятные дни — вторник, среда, воскресенье.
Неблагоприятный день — четверг.
ВЕСЫ
В эти дни у Весов середины знака есть все шансы зарекомендовать себя в качестве первоклассного специалиста или покорить чье-то сердце. К сожалению, остальным Весам эта неделя припасла много вопросов и проблем. Хотите вы того или нет, но возникшие задачи придется решать в срочном порядке, поскольку отложить их на другое время вряд ли получится.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятные дни — понедельник, суббота, воскресенье.
СКОРПИОН
Скорпионы середины знака, запаситесь на этот период спокойствием, удвоенной дозой выдержки и твердой уверенностью в том, что окружающим не удастся вывести вас из себя, как бы они ни старались. А они-то постараются… Поэтому, чтобы избежать конфликта, ограничьте контакты и займитесь какой-нибудь физической работой — так вы не только с пользой растратите избыток энергии, но и избавитесь от состояния тревоги или раздражения. У Скорпионов октября и второй декады ноября дела пойдут как по маслу. В отношениях тоже полное взаимопонимание.
Благоприятные дни — суббота, воскресенье.
Неблагоприятные дни — понедельник, вторник.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы ноября и первой декады декабря в эти дни будут в состоянии подстраиваться под любую ситуацию. Причем вам не придется лукавить или оправдываться. Благодаря этому как в карьере, так и в личной жизни перед кем-то из вас забрезжат весьма неплохие перспективы. Остальным Стрельцам в эти дни придется держать круговую оборону, так как неблагоприятные обстоятельства могут в прямом смысле окружить вас или появиться там, где вы их и не ждете.
Благоприятный день — суббота.
Неблагоприятные дни — понедельник, четверг, пятница.
КОЗЕРОГ
Благоприятная неделя для большинства Козерогов. А так как рожденные во второй декаде января станут отмечать день своего рождения, то эти дни станут уникальными. Вы приступите к закладке программы своих свершений на целый год. Сделайте это с позитивным настроением и проявите повышенную заинтересованность во всех личных и творческих делах. А еще вы увидите, как щедра на подарки жизнь. Будьте благодарны за ее дары и не желайте больше, чем заслужили.
Благоприятные дни — понедельник, среда.
Неблагоприятный день — суббота.
ВОДОЛЕЙ
Многим из вас, особенно рожденным в феврале, сейчас будет трудно устоять перед соблазном с азартом обсудить чужие ошибки или дать собственные оценки происходящему. Однако неделя пройдет спокойнее, если при общении с людьми вы будете внимательно слушать собеседников, не перебивая их высказывания репликами и замечаниями. Иначе пеняйте на себя… К слову сказать, не провоцируйте людей на откровенность — чужие секреты потом могут превратиться в вашу головную боль.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятные дни — вторник, среда.
РЫБЫ
Неделя благоприятная для большинства Рыб. Но есть одно но: в данный период вам не следует забывать о том, что удачное время, как правило, двуликое — оно не только дает успех, но и таит в себе искушения. Поэтому наряду с тем, что вы можете хорошо преуспеть, многого добиться и надолго закрепить свои позиции, есть вероятность растратить столь значимый период впустую. Не попадитесь на эту удочку.
Благоприятные дни — понедельник — среда.
Неблагоприятный день — пятница.
Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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