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Масштабный хаос: Ученые опасаются за судьбу планеты

07.02.2019 17:00
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Масштабный хаос: Ученые опасаются за судьбу планеты

Канадские ученые из Университета Макгилла презентовали модель изменения климата на нашей планете.

Эксперты также составили прогноз, согласно которому на Земле наступит масштабный хаос.

По мнению ученых, таянье ледников приведет к изменению климата на Земле. Средняя температура повысится на 3−4 градуса.

Талая вода попадет в Мировой океан, нарушатся морские течения. Это приведет к еще большим изменениям температуры на всей планете.

К 2065−2075 уровень моря достигнет катастрофической отметки. Острова Тихого океана окажутся подтоплены и возникнут хаотичные экстремальные погодные условия.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, космос, планета
 
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