- Земле осталось жить около 30 лет: эксперт поразил весь мир предсказанием конца света в Библии14:15
- Умер легендарный певец, родившийся в Украине: на его песнях выросло не одно поколение13:45
- «Пусть горят в аду»: в Керчи произошло очередное ЧП из-за оккупантов08:14
- В Африке найден новый вид пауков с рогом на спине07:36
- Соловьев выдал эпичный фейк о том, как Москва "спасла" Украину от боевиков "Л/ДНР"21:09
- В России громко пообещали убить каждого украинца: "Я возьму автомат и перестреляю вас!"19:36
- Прилепин рассказал, как Путин ставил свечку за подразделения «ЛДНР»15:41
- Аваков озвучил свой план деоккупации Донбасса13:58
- Члены СММ ОБСЕ зафиксировали в ОРДЛО российский комплекс радиоразведки «Торн»13:00
- В ОРДЛО зафиксирован российский комплекс радиоразведки «Торн»12:39
Земле осталось жить около 30 лет: эксперт поразил весь мир предсказанием конца света в Библии
Исследователь пророчеств предсказал, что реальная угроза уничтожения уже нависла над Землей, и назвал несколько вероятных сценариев и доводов.
Эксперт по библейским пророчествам Пол Макгуайр обнародовал предупреждение о предстоящих смертельных катаклизма, которые поразят Землю, передает “Российский Диалог”.
Согласно его опасениям и предсказаниям, в ближайшие 30 лет на Землю обрушатся цунами, извержения вулканов, ураганы и землетрясения, которые приведут к концу света.
“Я не могу назвать вам дату, когда это произойдет, но мы с молниеносной скоростью продвигаемся к этому сроку”, - отметил эксперт.
Кроме того, по его словам в последнее время возросла угроза глобального мирового вооруженного конфликта. Отдельные признаки свидетельствуют, что Третья мировая война, которая станет последним конфликтом на Земле, неизбежна.
Так, Макгуайр, пролагает, что конец света произойдет, когда лидер одной из мировых держав не выдержит и взорвет ядерный заряд на Ближнем Востоке.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, предсказание, конец света, Апокалипсис
- Экстрасенс и астролог: нас ждет год любви!
- Мэр Донецка не верит в конец света
- Как Донбасс пережил "конец света"
- Гадания на Рождество 21 века. О будущем расскажут... компьютер и сладости!
- Яндекс выяснил, что жители Донецка и Мариуполя спрашивали о конце света
- Мы предвидим болезни и знаем, как обыграть судьбу!
- Боевики «ДНР» кричат об «обстреле», а сами «проводят учения»14:00
- Блокпосты ОРДО: в Горловке ад, до 600 человек пешей очереди13:32
- Госпогранслужба: Пограничники готовы к открытию КПВВ «Золотое»13:00
- На Донбасс прибыла новая партия боевиков Путина: Народ готовится к хаосу12:15
- Боевики «ДНР» запланировали провести «перепись» населения 11:30
- ВСУ нанесли ответный удар по позициям НВФ: есть погибшие11:15
- Свежих могил боевиков в Донецке и Луганске стало больше: озвучены крупные потери "Л/ДНР" 11:00
- «Бегут из рая»: в сети указали на показательное «покращення» в «ДНР»10:30
- В Донецке боевики «ДНР» проверяют на дорогах «военные» «Уралы»08:00
- Донецк "прозрел" из-за творящегося беспредела в больницах и готов к расправе над Пушилиным07:50
- Земле осталось жить около 30 лет: эксперт поразил весь мир предсказанием конца света в Библии14:15
- В Лиге чемпионов впервые отменили гол при помощи VAR (ВИДЕО)14:05
- Боевики «ДНР» кричат об «обстреле», а сами «проводят учения»14:00
- Умер легендарный певец, родившийся в Украине: на его песнях выросло не одно поколение13:45
- Блокпосты ОРДО: в Горловке ад, до 600 человек пешей очереди13:32
- СМИ: на Супрун обязали открыть дело13:15
- Госпогранслужба: Пограничники готовы к открытию КПВВ «Золотое»13:00
- Приметы и суеверия: почему нельзя спать ногами к двери12:46
- Возвращение Супрун: политолог рассказал, какую комедию разыгрывают перед украинцами более двух лет12:31
- СМИ "госпитализировали" Семена Слепакова12:25
- Земле осталось жить около 30 лет: эксперт поразил весь мир предсказанием конца света в Библии14:15
- Приметы и суеверия: почему нельзя спать ногами к двери12:46
- Медики предупредили об опасности жвачки10:15
- Не уснет никто: ученые рассказали всю правду о носках10:02
- Что делать, если хочешь, чтобы желания исполнялись09:29
- Токсины у Рыб и спазмы у Стрельцов: появился гороскоп здоровья на неделю09:15
- Медики рассказали, какой вред может нанести здоровью вода 08:30
- 14 февраля: какой праздник, приметы и что нельзя делать22:38
- Какие звуки указывают на неисправности в авто21:38
- Как использование смартфона может отразится на сне, зрении и коже?19:09
- В оккупированном Донецке начались бои и слышны взрывы: "Гремит вовсю, такого давно не было."
- Стало известно, сколько Пушилин будет доплачивать «госслужащим ДНР»
- У "ДНР" тяжелые потери на передовой: Ходаковский в ответ пугает артиллерийскими обстрелами по городам на Донбассе
- Не будем работать на оккупантов: из «ЛНР» на юг Украины вывезли современный завод
- 6 знаков Зодиака, которые никогда не постареют
- «Что за мощные звуки?»: жители Донецка сообщают о боях на севере города
- В Луганске предъявили требования Украине: сепаратисты выдвинули условия президенту – видео
- На Донбассе убит член НВФ «Тарас» из Донецка
- Командир ООС о деталях ликвидации бронетехники "ЛНР": "Мы попали в цель с 2 км, у боевиков была паника"
- Ситуация на КПВВ ОРДО: на Каргиле второй день почти без движения, люди в отчаянии