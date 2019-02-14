Земле осталось жить около 30 лет: эксперт поразил весь мир предсказанием конца света в Библии

14.02.2019 14:15

Исследователь пророчеств предсказал, что реальная угроза уничтожения уже нависла над Землей, и назвал несколько вероятных сценариев и доводов.

Эксперт по библейским пророчествам Пол Макгуайр обнародовал предупреждение о предстоящих смертельных катаклизма, которые поразят Землю, передает “Российский Диалог”.

Согласно его опасениям и предсказаниям, в ближайшие 30 лет на Землю обрушатся цунами, извержения вулканов, ураганы и землетрясения, которые приведут к концу света.

“Я не могу назвать вам дату, когда это произойдет, но мы с молниеносной скоростью продвигаемся к этому сроку”, - отметил эксперт.

Кроме того, по его словам в последнее время возросла угроза глобального мирового вооруженного конфликта. Отдельные признаки свидетельствуют, что Третья мировая война, которая станет последним конфликтом на Земле, неизбежна.

Так, Макгуайр, пролагает, что конец света произойдет, когда лидер одной из мировых держав не выдержит и взорвет ядерный заряд на Ближнем Востоке.



Источник: www.dialog.ua