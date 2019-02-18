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Давка за гостинцы на «Поле Чудес» (ВИДЕО)

18.02.2019 17:00
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Давка за гостинцы на «Поле Чудес» (ВИДЕО)

Телешоу-долгожитель «Поле чудес» до сих пор выходит на росТВ. Но игра, которую задумывали как интеллектуальную, превратилась в не пойми что.

Создатели шоу показали, куда деваются гостинцы участников – их хищно и бескультурно разгребает массовка. Понятно, что катком по угощениям Якубович не проходится. Но что за "голодные игры"?

Выпускающие «Поле чудес» телевизионщики продемонстрировали, как барабан становится фуршетным столом, люди толпятся и толкаются возле него, хватают грязными руками закуски с блюд и распределяют добытое по судочкам и кулькам. Сетяне отреагировали мгновенно:

Комментаторы отмечают, что люди из массовки не выглядят нищими дистрофиками. Пишут об отсутствии культуры, а также неискоренимой тяге к халяве. К организаторам тоже возникают вопросы: неужели нельзя раздавать еду более цивилизованно?

Источник: kr24.com.ua 



Теги: Россия, Донбасс, давка, телешоу
 
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