Путин приостановил участие России в договоре о РСМД

04.03.2019 20:39

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении участия российской стороны в договоре о ракетах средней и меньшей дальности. Соответствующий документ опубликован пресс-службой главы РФ.

В тексте указа сказано, что причиной его подписания стали нарушения США своих обязательств по данному договору. Российский президент постановил приостановить выполнение договора о РМСД «до устранения США допущенных ими нарушений или до прекращения его действия».

Кроме того, МИД РФ поручено направить США уведомление о таком решении.

Данный указ вступает в силу со дня его подписания.

Источник : https://donpress.com