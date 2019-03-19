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Путин рассказал, что Россия хотела доказать всему миру оккупацией Крыма
Президент России Владимир Путин рассказал, что оккупацией Крыма в 2014 году Россия доказала всему миру. Кремль решил показать, что "умеет защищать свои интересы и любить себя", пишет Диалог. UA.
Соответствующее видео было опубликовано в Интернете одним из российских журналистов, однако вместо поддержки россияне бросились оскорблять российские власти и лично Путина. Оккупацию Крыма Путин считает "новой вехой" в российской истории, которая якобы доказала миру возможности России по защите своих интересов. "Крымская весна - это новая веха, потому что она показала всему миру и нам самим, Россия умеет себя любить и защищать свои интересы, отталкиваясь от интересов людей", - заявил российский президент. При этом в комментариях пользователи социальных сетей вместо поддержки устроили Путину разгром.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Крым
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