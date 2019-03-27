Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В ЕС отменили обязательный переход на "летнее" время

27.03.2019 10:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ЕС отменили обязательный переход на "летнее" время

Начиная с 2021 года каждый член Европейского союза будет самостоятельно определять, переводить ли стрелки часов на час вперед весной и на час назад осенью, сообщает Апостроф.
По текущим правилам каждое государство Евросоюза в последнее воскресенье марта переводит часы на летнее время, а в последнее воскресенье октября - на зимнее. Переход на летнее время в ЕС является обязательным с 2001 года и направлен на улучшение работы внутреннего рынка и снижение затрат на электроэнергию.
В ходе общественных слушаний по этому вопросу 84% респондентов высказались против перевода стрелок. Как заявил руководитель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, "когда закон ЕС заставляет европейцев дважды в год переводить стрелки, никто не аплодирует".
Большая часть противников перехода на летнее время сосредоточена в северных странах, где продолжительность светового дня значительно меняется на протяжении года.



Теги: ЕС, летнее время, отмена
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх