В ЕС отменили обязательный переход на "летнее" время

27.03.2019 10:50

Начиная с 2021 года каждый член Европейского союза будет самостоятельно определять, переводить ли стрелки часов на час вперед весной и на час назад осенью, сообщает Апостроф.

По текущим правилам каждое государство Евросоюза в последнее воскресенье марта переводит часы на летнее время, а в последнее воскресенье октября - на зимнее. Переход на летнее время в ЕС является обязательным с 2001 года и направлен на улучшение работы внутреннего рынка и снижение затрат на электроэнергию.

В ходе общественных слушаний по этому вопросу 84% респондентов высказались против перевода стрелок. Как заявил руководитель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, "когда закон ЕС заставляет европейцев дважды в год переводить стрелки, никто не аплодирует".

Большая часть противников перехода на летнее время сосредоточена в северных странах, где продолжительность светового дня значительно меняется на протяжении года.