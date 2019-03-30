В ЕС отказались переводить часы на летнее и зимнее время.

30.03.2019 13:40

Уже с 2021 года у стран-членов Евросоюза появится возможность самостоятельно принимать решение о целесообразности перевода часов на зимнее или летнее время. Как передает replyua.net со ссылкой на La Repubblica. Отмечается, что общественное голосование по данному вопросу получило 84% голосов против изменения времени, сообщает.



В Европейском парламенте поддержали предложение об отмене перехода между летним и зимним временем, однако призвали перенести дату вступления в силу нового режима с 2019 года на 2021 год. «Когда закон ЕС заставляет европейцев дважды в год переводить стрелки, никто не аплодирует», – высказался председатель Еврокомиссии Жан Клод Юнкер. Тем временем, большая часть противников перехода на летнее время живут в северных странах, где в течение года продолжительность светового дня значительно меняется.



Действующая ныне директива о летнем времени обязывает страны-члены ЕС перейти на летнее время в последнее воскресенье марта и вернуться к стандартному времени в последнее воскресенье октября.