Климкин удивил заявлением о вступлении Украины в НАТО и ЕС

09.01.2019 20:38

Вступление в военно-политический блок НАТО для Украины будет более простой задачей, чем приобретение членство Европейского Союза. Как передает replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина», об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин, назвав данный вопрос среднесрочной перспективой.



«В НАТО, конечно, проще, поскольку это фокус на реформирование сектора безопасности и обороны. Относительно ЕС, можете считать, что это банально, но чем лучше мы будем выполнять Соглашение об ассоциации, чем лучше мы будем перенимать европейские стандарты, тем быстрее нам предоставят членство в ЕС, после того как получим европейскую перспективу», — сказал он. По словам Климкина, этого можно достичь в среднесрочной перспективе, через внедрения изменений в стране.



«Речь идет не просто о реформах, а о фундаментальных изменениях в стране. Мы должны много сделать, чтобы стать членами ЕС и НАТО», — добавил глава Министерства иностранных дел.