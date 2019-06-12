- Климкин разрушил миф о вступлении в ЕС: «украинцам нарассказывали сказок»11:15
- От бюрократии – к человеку. Стали ли украинские реанимации открытыми?11:00
- Киев сделал большое предложение Москве по пленным: "Это добрая воля Зеленского"10:40
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган 10:20
- В Раде зарегистрировали альтернативный законопроект о незаконном обогащении09:45
- Администрация Зеленского обратилась с предложением к Генпрокурору09:30
- Украина сможет получить кредит от МВФ еще в этом году, если в сентябре будет сформирован новый Кабмин - Нацбанк09:16
- «Благодарю заранее»: Климкин обратился к призывом к депутатам Верховной Рады08:48
- Украинцам уже начисляют пеню за ЖКХ: сколько придется выложить08:30
- Врачи рассказали, как пережить экстремальную жару08:15
Климкин разрушил миф о вступлении в ЕС: «украинцам нарассказывали сказок»
Украина не вступит в Евросоюз ни в 2025 году, ни через 10 лет
Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook.
Такое утверждение он аргументировал тем, что еще не начались необходимые переговоры.
«Немного обидно выступать в роли разрушителя мифов и говорить людям правду после того, как им нарассказывали сказок. Кто-то слышал, что вступать в ЕС в 2025 Это глупости, ведь для этого уже давно должны вести переговоры о вступлении. Кто-то слышал, что за 10 лет – уже реальнее, но все еще ерунда. Ведь для этого переговоры о вступлении надо было начинать буквально завтра», – написал Климкин.
Министр добавил, что для того, чтобы Украина попала в ЕС, ей нужно стать на голову выше других кандидатов.
«Однако, удалось закончить разговор на позитиве: мы это точно сделаем. Но для этого нам нужно точно встать на голову лучше всех предыдущих кандидатов. Это я без шуток и очень реалистично», – подытожил глава МИД.
Напомним, недавно главы парламентов Литвы, Польши и Украины задекларировали в резолюции Межпарламентской ассамблеи сроки вступления Украины в Евросоюз.
По прогнозам экспертов, Украина сможет вступить в Евросоюз в 2025-2027 году:
«Ключевой документ, который был нами подписан — это совместная резолюция и план действий на следующий период. Для нас было очень важно, что среди этого плана действий мы согласовали, что будем придерживаться стратегии » 2025-2027″. Это стратегия плана на пути Украины к ЕС», — заявил на брифинге председатель ВР Украины Андрей Парубий.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, ЕС, НАТО, миф, Климкин
- В Верховную Раду поступил законопроект о вхождении Украины в НАТО
- Правительство одобрило план действий по членству Украины в ЕС и НАТО
- Кремль обвинил Украину в продолжении военных действий на Донбассе
- Европейский союз перечислил Украине первый транш помощи
- Украина получит от стран НАТО почти 40 млн евро
- В Украине создали БТР из натовской стали
- Киев сделал большое предложение Москве по пленным: "Это добрая воля Зеленского"10:40
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган 10:20
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»08:00
- Гиркин пригрозил повесить за правду друга главаря «ДНР» Дениса Пушилина22:30
- Нардеп готов отправиться в ОРДЛО, чтобы участвовать в мирных переговорах22:01
- Боевики «ДНР» и российские оккупанты глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ21:36
- В ОРДЛО усилили подготовку «командиров» подразделений НВФ21:09
- Вадим Новинский: Ради переговоров я готов ехать в Донецк и Луганск20:19
- Боевики «ЛДНР» получили распоряжение не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ к границе РФ18:32
- В зоне ООС с начала суток ранен один боец ВСУ18:01
- Климкин разрушил миф о вступлении в ЕС: «украинцам нарассказывали сказок»11:15
- От бюрократии – к человеку. Стали ли украинские реанимации открытыми?11:00
- Киев сделал большое предложение Москве по пленным: "Это добрая воля Зеленского"10:40
- Xiaomi представила умные часы с датчиком ЭКГ (ВИДЕО)10:30
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган 10:20
- Семнадцать любопытных трюков о том, как перехитрить наш организм10:02
- В Раде зарегистрировали альтернативный законопроект о незаконном обогащении09:45
- Администрация Зеленского обратилась с предложением к Генпрокурору09:30
- Украина сможет получить кредит от МВФ еще в этом году, если в сентябре будет сформирован новый Кабмин - Нацбанк09:16
- Как правильно хранить клубнику09:00
- От бюрократии – к человеку. Стали ли украинские реанимации открытыми?11:00
- Семнадцать любопытных трюков о том, как перехитрить наш организм10:02
- Как правильно хранить клубнику09:00
- Врачи рассказали, как пережить экстремальную жару08:15
- Тысячам водителей "диагноз" грозит запретом на вождение: что происходит07:32
- Медики объяснили, как включенный свет во время сна влияет на вес07:10
- Гороскоп на 12 червня 2019: кому завтра не пощастить21:26
- Названы знаки Зодиака, призвание которых — раздражать19:24
- Яку Раду можуть отримати українці наприкінці липня: прогноз експерта13:08
- Водители начали отказываться от автомобильных ключей12:24
- Миллионам украинцев запретят ездить за рулем: детали скандального закона
- Кто идет от Зеленского в Раду: опубликован список партии Слуга народа
- Под Горловкой гремят мощные взрывы: боевики пошли на прорыв и устроили огненный ад
- Офигеть! Совсем угробили", - произошедшее в "ДНР" поразило соцсети
- Причина смерти известного боевика "ЛНР" Спичака: в Сеть попали постыдные подробности
- Секреты Viber, о которых многие даже не слышали
- Слишком много намеков, или как Медведчук хочет уничтожить Украину изнутри – политолог
- Зеленский готовится помиловать еще одного предателя Украины для Москвы - будет обмен
- СНБО срочное собрался на совещание: «большая угроза стране»
- Зеленский экстренно обратился к украинцам, все изменится уже завтра: «впервые в истории»