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В Соединенных Штатах могут запретить продажу iPhone

28.03.2019 15:00
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В Соединенных Штатах могут запретить продажу iPhone

Cудья, входящая в состав Комиссии по международной торговле США, порекомендовала запретить продажи некоторых смартфонов iPhone в Штатах.

Причиной стало то что компанию Apple признали виновной в нарушении патентов производителя чипов Qualcomm.

Ранее iPhone серии 7, 8 и X по решению судов уже были запрещены в Германии и Китае.

 

Источник: https://donpress.com 


 
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