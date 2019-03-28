В Соединенных Штатах могут запретить продажу iPhone

28.03.2019 15:00

Cудья, входящая в состав Комиссии по международной торговле США, порекомендовала запретить продажи некоторых смартфонов iPhone в Штатах.

Причиной стало то что компанию Apple признали виновной в нарушении патентов производителя чипов Qualcomm.

Ранее iPhone серии 7, 8 и X по решению судов уже были запрещены в Германии и Китае.

Источник: https://donpress.com