Нибиру уже близко: Ученые поймали смертоностные лучи

03.04.2019 14:16

Ученые недавно заметили, что Нибиру, которая может стать причиной апокалипсиса, спровоцировала создание нейтронных потоков из недр нашей Земли.

В частности, в Антарктиде наблюдается чрезмерная активность

По словам конспирологов, после того, как был зафиксирован поток лучей-нейтронов с недр Земли, точно такой же поток якобы на нашу планету параллельно нацелила Нибиру.

Официальная наука пока не дает комментариев, но в альтернативной среде подчеркивают, что конец света Нибиру уже запустила.

Источник: https://donpress.com