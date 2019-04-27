Самолет с россиянами рухнул в лесу, никто не выжил: первые детали катастрофы

27.04.2019 18:42

Крушение на востоке России.

Легкомоторный самолет Як-18 упал и разбился. В результате происшествия никто не выжил. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на правительство региона, передает Политека.

По данным источников, жуткая катастрофа произошла в Хабаровском крае. Советский Як-18 является легким двуместным самолетом. Он используется в гражданской авиации. Как правило, именно на этой модели участники авиаклубов делают первые шаги в освоении неба. После столкновения погибли оба человека, которые находились на борту. Это пилот по фамилии Ланкин и пассажир — Левшин.

«Упал самолет Як-18 в Хабаровском районе Хабаровского края, аэродром «Калинка». Есть погибшие, двое», — заявил представитель правительства Хабаровского края.

По предварительной информации, у рухнувшего самолета перед катастрофой отказал двигатель. Однако истинную причину крушения предстоит установить специальной технической экспертизе. Обстоятельства трагедии выясняются специалистами.

Источник : https://from-ua.