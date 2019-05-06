В столице Грузии камера видеонаблюдения засняла динозавра. ВИДЕО

06.05.2019 09:14

22 апреля в вечернее время был получен видеоролик, сделанный камерой видеонаблюдения в Тбилиси (Грузия). Так, камера запечатлела непонятное создание, очень похожее на динозавра велоцираптора. Отметим, что эти доисторические ящеры обитали 80 млн лет назад, пишет planetanovosti.

Нечто приблизилось к грузовику, а затем, осмотрев всё вокруг, исчезло. Велоцираптора, если можно так назвать гостя, заметили охранники фирмы. Запись быстро оказалась в Интернете. Пользователи разделились на два лагеря, один из которых, понятное дело, состоял из скептиков.

Как отметили некоторые комментаторы, видеоролик был смонтирован. Роль динозавра определенно досталась какому-то работнику предприятия. Также, по мнению скептиков, авторы видео могли достать где-то механическую модель велоцираптора (подобную той, которая использовалась для создания фильма «Парк Юрского периода»). Ради справедливости стоит отметить, что вторая теория такая же абсурдная, как и появление реального динозавра в грузинской столице.

Нашлись пользователи, которые посчитали, что случился разрыв пространственно-временного континуума. Как итог – некоторые доисторические твари пробрались в наше время.

Источник: https://from-ua.com