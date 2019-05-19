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Боксер потерял сознание во время взвешивания после неудачной сгонки веса
21-летний британец неудачно согнал вес, его бой с Хосе Эрнандесом отменили.
21-летний британский боксер Райан Гарнер потерял сознание после взвешивания перед назначенным на 18 мая поединком против Хосе Эрнандеса. Сразу после взвешивания и обмена взглядами с соперником Гарнер потерял сознание прямо на сцене. Позже спортсмен в своем Twitter сообщил, что он в порядке, но бой пришлось отменить.
Вероятной причиной инцидента стала сгонка веса 21-летним боксером. Гарнер дебютировал в профи в 2016 году и с тех пор успел одержать восемь побед подряд, шесть из которых – нокаутом. Британец выступает во втором полулегком весе (до 59 кг).
Гарнер должен был выступить в вечере бокса в Стивенидже, где в главном бою вечера за вакантный титул WBO во втором среднем весе встретятся Билли Джо Сондерс и Шефат Исуфи.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, вес, сознание, боксер
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