Боксер потерял сознание во время взвешивания после неудачной сгонки веса

19.05.2019 09:00

21-летний британец неудачно согнал вес, его бой с Хосе Эрнандесом отменили.

21-летний британский боксер Райан Гарнер потерял сознание после взвешивания перед назначенным на 18 мая поединком против Хосе Эрнандеса. Сразу после взвешивания и обмена взглядами с соперником Гарнер потерял сознание прямо на сцене. Позже спортсмен в своем Twitter сообщил, что он в порядке, но бой пришлось отменить.

Вероятной причиной инцидента стала сгонка веса 21-летним боксером. Гарнер дебютировал в профи в 2016 году и с тех пор успел одержать восемь побед подряд, шесть из которых – нокаутом. Британец выступает во втором полулегком весе (до 59 кг).

Гарнер должен был выступить в вечере бокса в Стивенидже, где в главном бою вечера за вакантный титул WBO во втором среднем весе встретятся Билли Джо Сондерс и Шефат Исуфи.

Источник : https://www.segodnya.ua