Известный ученый предсказал путешествия во времени

30.05.2019 18:08

Озвученная теория основана на последних открытиях науки.

Ученый, который приводил аргументы в пользу того, что путешествовать во времени реально, опирался при этом на концепцию червоточин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Итан Зигель заверяет в блоге Forbes «Starts With A Bang», что путешествовать во времени вполне реально, используя для этого «некоторые интересные свойства пространства».

Ученый учитывает при этом концепцию червоточин, которые считаются некими проходами, сквозь которые можно путешествовать не только во времени, но и в пространстве. Он добавил, что в нашей Вселенной есть определенные квантовые колебания материи времени и пространства.

Астрофизик уверен в том, что если червоточина будет держаться достаточно долгое время, то сквозь нее будет вполне реально перемещать определенные частицы. В таком случае в одном месте частица пропадет и практически сразу же появится в другом. Но для того, чтобы можно было переместить человека, нужно очень сильно потрудиться.

Для того, чтобы переместить человека, нужно приложить больше усилий. Создается несколько черных дыр с разной энергией и при этом пара червоточин.

В таком случае одна червоточина будет очень быстро двигаться, а вторая – оставаться на месте. Спустя год, второй будет только год, а первой уже примерно 40 лет. Если зайти в неподвижную червоточину, то можно оказаться в прошлом столетии, например в 1979 году.