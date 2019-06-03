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Во Флориде полиция повязала аллигатора-домушника
03.06.2019 11:30
В американском городе Клируотер во Флориде трехметровый аллигатор проник в дом, разбив окно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS News.
Трехметровый аллигатор ночью ворвался в дом семьи через нижнее окно на кухне. Его заметил домовладелец и немедленно вызвал полицию. Также на место происшествия прибыл специалист, который поймал аллигатора. В результате никто не пострадал.
Перед тем, как рептилию поймали, она успела устроить погром на кухне, опрокинув стол и стулья.
Теги: Флорида, дом, аллигатор, погром
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