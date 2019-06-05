Сильное отравление: Экстренно госпитализирован Бари Алибасов

05.06.2019 11:00

Знаменитый продюсер Бари Алибасов с сильным ожогом пищевода был срочно госпитализирован в одну из московских клиник. Об этом сообщает Пятый канал.

По информации СМИ, Алибасов отравился неизвестным токсичным веществом для промывки труб. Он перепутал вещество с водой, в результате чего был получен сильный ожог пищевода

На данный момент, угрозы жизни знаменитости сейчас нет.

Источник: https://donpress.com