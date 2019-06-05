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Сильное отравление: Экстренно госпитализирован Бари Алибасов
05.06.2019 11:00
Знаменитый продюсер Бари Алибасов с сильным ожогом пищевода был срочно госпитализирован в одну из московских клиник. Об этом сообщает Пятый канал.
По информации СМИ, Алибасов отравился неизвестным токсичным веществом для промывки труб. Он перепутал вещество с водой, в результате чего был получен сильный ожог пищевода
На данный момент, угрозы жизни знаменитости сейчас нет.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, отравление, продюсер, госпитализация, Бари Алибасов
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