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Сильное отравление: Экстренно госпитализирован Бари Алибасов

05.06.2019 11:00
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Сильное отравление: Экстренно госпитализирован Бари Алибасов

Знаменитый продюсер Бари Алибасов с сильным ожогом пищевода был срочно госпитализирован в одну из московских клиник. Об этом сообщает Пятый канал.

По информации СМИ, Алибасов отравился неизвестным токсичным веществом для промывки труб. Он перепутал вещество с водой, в результате чего был получен сильный ожог пищевода

На данный момент, угрозы жизни знаменитости сейчас нет.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, отравление, продюсер, госпитализация, Бари Алибасов
 
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