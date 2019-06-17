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Ученые обеспокоены массовой гибелью дельфинов у побережья США

17.06.2019 13:48
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Ученые обеспокоены массовой гибелью дельфинов у побережья США

Сотрудники Национального управления океанических и атмосферных исследований зафиксировали огромное количество мертвых дельфинов на побережье Мексиканского залива, сообщает телеканал NBC.

Оказывается, начиная с 1 февраля на побережье Мексиканского залива было обнаружено 279 дельфинов, большинство из них были мертвы.

При этом ученые считают, что к массовой гибели дельфинов причастен разлив нефти в заливе после взрыва на платформе Deepwater Horizon, который произошел еще в 2010 году.

Также, по мнению специалистов, причиной массовой гибели может быть весеннее наводнение на Среднем Западе США, которое привело к притоку большого количества пресной воды в залив.



Теги: США, Донбасс, ученые, дельфин, гибель
 
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