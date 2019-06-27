Конституционный суд ушел в отставку в полном составе

27.06.2019 09:17

20 июня в отставку ушел председатель Конституционного суда Молдовы Михай Поалелунжь, а на следующий день после его отставки Венецианская комиссия обнародовала решение, которым признавала, что политическая нестабильность в Молдове "была вызвана скоординированными действиями Демократической партии и Конституционного суда 7 июня".

Конституционный суд Молдовы подал в отставку в полном составе. Об этом пресс-служба суда сообщила 26 июня.



"Сегодня, 26 июня 2019 года, судьи Конституционного суда подали в отставку. О прекращении полномочий и вакантных должностях судей Конституционного суда объявляется компетентным органам для назначения новых судей", – говорится в сообщении.



Судья Вячеслав Запорожан будет осуществлять полномочия председателя суда до избрания нового главы.



Агентство Agora отметило, что 20 июня в отставку ушел председатель КС Молдовы Михай Поалелунжь, а на следующий день после этого Венецианская комиссия обнародовала решение, которым признавала, что политическая нестабильность в Молдове "была вызвана скоординированными действиями Демократической партии и Конституционного суда 7 июня".



8 июня Конституционный суд Молдовы решил, что парламент страны следует распустить, так как он в течение 90 дней не смог сформировать правительство. Суд поручил президенту Игорю Додону немедленно распустить законодательный орган и назначить досрочные выборы. Президент заявил, что не будет это делать.



В тот же день на экстренном заседании парламента депутаты избрали правительство страны, назначив премьер-министром лидера проевропейской партии "Действие и солидарность" Майю Санду.



9 июня Конституционный суд решил передать полномочия президента Молдовы исполняющему обязанности премьер-министра демократу Павлу Филипу. Тот своим первым указом в качестве и.о. президента распустил парламент, он также подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов в Молдове 6 сентября.



Некоторое время в стране действовало два правительства, однако 14 июня Демократическая партия Молдовы отказалась от власти, а правительство Филипа ушло в отставку в полном составе.



15 июня Конституционный суд Молдовы по требованию Додона отменил свои решения о нелегитимности действий парламента, которые привели к политическому кризису. Санду написала в Facebook, что этого недостаточно и что судьи должны уйти в отставку, "если хоть немного уважают конституцию и граждан Молдовы".

Источник : https://gordonua.com