- Конституционный суд ушел в отставку в полном составе 09:17
- Туристам, прибывшим в Грузию, будут дарить вино 08:20
- В ПАСЕ поддержали сомнения Украины в полномочиях российской делегации21:45
- В Кремле назвали дату переговоров Путина и Трампа21:17
- Ученица автошколы во время сдачи на права задавила своего инструктора13:15
- РФ хочет отправить в ПАСЕ «депутатов» от аннексированного Крыма13:00
- В ПАСЕ планируют снять с российской делегации оставшиеся санкции12:20
- Озвучена дата визита Зеленского в Канаду12:02
- «Нужны решительные действия»: Порошенко сделал важное заявление о России10:15
- В Белом доме отреагировали на решение ПАСЕ по России09:46
Конституционный суд ушел в отставку в полном составе
20 июня в отставку ушел председатель Конституционного суда Молдовы Михай Поалелунжь, а на следующий день после его отставки Венецианская комиссия обнародовала решение, которым признавала, что политическая нестабильность в Молдове "была вызвана скоординированными действиями Демократической партии и Конституционного суда 7 июня".
Конституционный суд Молдовы подал в отставку в полном составе. Об этом пресс-служба суда сообщила 26 июня.
"Сегодня, 26 июня 2019 года, судьи Конституционного суда подали в отставку. О прекращении полномочий и вакантных должностях судей Конституционного суда объявляется компетентным органам для назначения новых судей", – говорится в сообщении.
Судья Вячеслав Запорожан будет осуществлять полномочия председателя суда до избрания нового главы.
Агентство Agora отметило, что 20 июня в отставку ушел председатель КС Молдовы Михай Поалелунжь, а на следующий день после этого Венецианская комиссия обнародовала решение, которым признавала, что политическая нестабильность в Молдове "была вызвана скоординированными действиями Демократической партии и Конституционного суда 7 июня".
8 июня Конституционный суд Молдовы решил, что парламент страны следует распустить, так как он в течение 90 дней не смог сформировать правительство. Суд поручил президенту Игорю Додону немедленно распустить законодательный орган и назначить досрочные выборы. Президент заявил, что не будет это делать.
В тот же день на экстренном заседании парламента депутаты избрали правительство страны, назначив премьер-министром лидера проевропейской партии "Действие и солидарность" Майю Санду.
9 июня Конституционный суд решил передать полномочия президента Молдовы исполняющему обязанности премьер-министра демократу Павлу Филипу. Тот своим первым указом в качестве и.о. президента распустил парламент, он также подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов в Молдове 6 сентября.
Некоторое время в стране действовало два правительства, однако 14 июня Демократическая партия Молдовы отказалась от власти, а правительство Филипа ушло в отставку в полном составе.
15 июня Конституционный суд Молдовы по требованию Додона отменил свои решения о нелегитимности действий парламента, которые привели к политическому кризису. Санду написала в Facebook, что этого недостаточно и что судьи должны уйти в отставку, "если хоть немного уважают конституцию и граждан Молдовы".
Источник : https://gordonua.com
Теги: Донбасс, отставка, Конституционный суд
- "Штаб донецкого сопротивления" пришли поддержать идейные анархисты (ФОТО)
- Экс-ректора ДонНУ из состава исполкома выводить не собираются
- Донецкий "Металлург" остался без главного тренера
- Губернатор Донецкой области ничего не знает о своей отставке
- Председатель Донецкого облсовета подал в отставку
- Сепаратисты в Донецке лихо сменили главную милицейскую власть (ФОТО + ВИДЕО)
- Оккупанты готовятся провести перепись жителей Донбасса, чтобы оценить "мобилизационный ресурс" 09:01
- Отвод украинских войск на Донбассе: эксперт прокомментировал ситуацию на востоке Украины08:39
- В ОРДО планируют создавать молодежные медицинские отряды, — СМИ «ДНР»08:02
- День в ООС: более 20 обстрелов, потерь нет07:20
- "Капец, война полным ходом!" - боевики "ДНР" открыли огонь по мирному населению в Авдеевке19:00
- На Донбассе состоялся первый этап отвода украинских подразделений: первые подробности17:36
- В зоне ООС побывала делегация из Швеции во главе с Полом Джонсоном17:14
- Бойцы ООС попали под обстрел на Донбассе: 7 раненых10:00
- Боевики на передовой создают кулак из тяжелой военной техники08:03
- «Войнушка полным ходом»: соцсети сообщают о мощных боях под Донецком07:20
- Нацбанк упростил ведение бизнеса в Украине09:50
- Конституционный суд ушел в отставку в полном составе 09:17
- Оккупанты готовятся провести перепись жителей Донбасса, чтобы оценить "мобилизационный ресурс" 09:01
- Отвод украинских войск на Донбассе: эксперт прокомментировал ситуацию на востоке Украины08:39
- Туристам, прибывшим в Грузию, будут дарить вино 08:20
- В ОРДО планируют создавать молодежные медицинские отряды, — СМИ «ДНР»08:02
- Украина рискует прекратить закачку газа в ПХГ, если «Нафтогаз» не найдет денег07:39
- День в ООС: более 20 обстрелов, потерь нет07:20
- 27 июня: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать07:02
- Vodafone повышает стоимость услуг в старых тарифах: когда и на сколько22:38
- Жители жарких стран подсказали, как пережить жару22:15
- Медики рассказали, как часто можно пользоваться спреями от комаров18:10
- Названа неожиданная смертельная опасность смартфонов09:16
- "В Украине Путин уже победил 21 апреля", - блогер20:21
- Врачи рассказали о первых симптомах обезвоживания22:18
- Ученые разрабатывают беспохмельный алкоголь20:47
- Названы виды аллергии на укусы комаров19:00
- Медики рассказали, как правильно удалять клеща18:00
- В Украине под запретом оказались популярные препараты от аллергии15:30
- Врачи рассказали, как правильно питаться летом14:15
- «Это понравится не всем»: военный эксперт предсказал, что вскоре произойдет между Украиной и РФ
- Выдача паспортов РФ для Донецка и Луганска: вскрылась неприятная правда о "подарке" Путина для Донбасса
- Боевики закрывают КПП "Еленовка", люди массово бегут из ОРДЛО
- Синоптики рассказали, чем удивит погода в последнюю неделю июня
- Россия разгневана из-за угрозы Евросоюза по паспортам для "Л/ДНР"
- Мобильные операторы Украины собираются изменить условия тарификации
- «Твари»: Саакашвили жестко отреагировал на скандал вокруг решения ЦИК
- Пропагандисты ДНР заявили о большом провале России на Донбассе
- Грядет ДНР? В Волновахе в магазинах можно рассчитываться рублями
- Названа неожиданная смертельная опасность смартфонов