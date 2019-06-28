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Людей расстреляли на улице, как в тире: подробности расправы
28.06.2019 14:45
Людей на улице расстреливали из двух автомобилей. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.
В американском городе Атланта (штат Джорджия) в четверг, 27 июня, на улице расстреляли людей. Стрельба велась из проезжающих автомобилей. Ранения получили семь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает from-ua.
Полицейские сообщили, что по прохожим велась прицельная стрельба.
Всего было выпущено десять пуль, некоторые их которых попали в припаркованные автомобили.
После расстрела людей, как в тире, злоумышленники на двух авто скрылись с места происшествия. Их усиленно разыскивают.
Теги: Донбасс, Атланта, Америка, расстрел, автомобиль
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