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Нападение на бильярдный клуб: неизвестные расстреляли восемь человек

12.08.2019 11:15
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Нападение на бильярдный клуб: неизвестные расстреляли восемь человек

В мексиканском штате Гуанахуато вооруженная группа людей совершила нападение на бильярдный клуб, в результате которого погибли восемь человек, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает газета El Universal, передает УП.

"Нападавшие действовали очень быстро. Они обстреляли нескольких людей, находившихся за бильярдными столами", - отмечает издание.

По данным издания, в числе пострадавших оказались двое несовершеннолетних.Полиции не удалось задержать нападавших.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Мексика, клуб, бильярд, расстрел
 
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