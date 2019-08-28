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Королева Елизавета ІІ остановила работу британского парламента
28.08.2019 20:02
Королева Великобритании Елизавета ІІ сегодня одобрила приостановку работы парламента на период с 9−12 сентября до 14 октября. Об этом сообщает Reuters.
Своими действиями она поддержала идею новоназначенного премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Напомним, 14 октября Королева должна выступить с тронной речью, которая откроет новую сессию парламента.
Отмечается, что такое решение означает, что у британских депутатов ограничено время на то, чтобы остановить возможный «жесткий» Brexit — без соглашения между Лондоном и Брюсселем.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, парламент, Великобритания, королева Елизавета
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