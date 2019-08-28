Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Королева Елизавета ІІ остановила работу британского парламента

28.08.2019 20:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Королева Елизавета ІІ остановила работу британского парламента

Королева Великобритании Елизавета ІІ сегодня одобрила приостановку работы парламента на период с 9−12 сентября до 14 октября. Об этом сообщает Reuters.

Своими действиями она поддержала идею новоназначенного премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Напомним, 14 октября Королева должна выступить с тронной речью, которая откроет новую сессию парламента.

Отмечается, что такое решение означает, что у британских депутатов ограничено время на то, чтобы остановить возможный «жесткий» Brexit — без соглашения между Лондоном и Брюсселем.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, парламент, Великобритания, королева Елизавета
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх