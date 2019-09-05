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В Сеть утекли данные более чем 400 миллионов пользователей «Фейсбука»

05.09.2019 10:45
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В Сеть утекли данные более чем 400 миллионов пользователей «Фейсбука»

Более 419 миллионов записей пользователей социальной сети Facebook утекли в Сеть, сообщает портал TechCrunch.

Сообщается, что свободном доступе оказались телефонные номера, имена пользователей пол и страна нахождения.

По данным портала, эту базу обнаружил специалист некоммерческой организации GDI Foundation Саньям Джэм. По его сообщению специалистам TechCrunch, которым удалось связаться с владельцем сервера и отключить базу данных.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, социальная сеть, данные, Фейсбук
 
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