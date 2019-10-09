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Электронной почтой в России разрешат пользоваться только по паспорту
Если подобный законопроект будет принят, то он вступит в действие с 1 января 2020 года, сообщает Диалог.UA.
Об этом сенаторы написали на сайте Госдумы. Среди главных целей подобного закона - идентификация в Интернете пользователей, рассылающих "опасные" и "запрещенные" материалы, и привлекать их к ответственности посредством блокировки email и штрафов.
Административная ответственность по такому закону будет предусматриваться штраф от 5 тысяч рублей для физлиц и до 1 миллиона рублей для юрлиц.
Таким образом, депутаты хотят приравнять электронные ящики россиян к мессенджерам, которые уже создаются по номеру телефона, привязанному к паспортам граждан РФ.
Источник в Минкомсвязи сообщил ряду российских СМИ о том, что подобный закон практически нереализуем и приведет к тому, что россияне начнут еще активнее пользоваться VPN и иностранными сайтами для почты. Как пример указывается памятная борьба Роскомнадзора против мессенджера Telegram, которая завершилась провалом. По мнению источника, опасно вводить законы, дискредитирующие власть в глазах россиян. На данный момент закон еще не рассмотрен в Думе.
Теги: Россия, Донбасс, электронная почта, паспорт
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