Россия возвращает украинские корабли, задержанные в Керченском проливе

18.11.2019 08:30

В воскресенье началась буксировка украинских кораблей, задержанных год назад Россией в Керченском проливе. Их передача Украине завершится в понедельник 18 ноября, сообщает Би-би-си.

"В соответствии с достигнутыми с украинской стороной договоренностями три украинских судна - буксир "Яны Капу" и малые бронированые артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" - буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне, которая состоится 18 ноября", - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.