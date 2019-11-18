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Россия возвращает украинские корабли, задержанные в Керченском проливе

18.11.2019 08:30
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Россия возвращает украинские корабли, задержанные в Керченском проливе

В воскресенье началась буксировка украинских кораблей, задержанных год назад Россией в Керченском проливе. Их передача Украине завершится в понедельник 18 ноября, сообщает Би-би-си.
"В соответствии с достигнутыми с украинской стороной договоренностями три украинских судна - буксир "Яны Капу" и малые бронированые артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" - буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне, которая состоится 18 ноября", - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.



Теги: Украина, Россия, возврат, ВМС, корабли
 
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